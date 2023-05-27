«Полковника никто не вспомнит»: как новый иноагент Лева Би-2 разочаровал поклонников в России

Музыканта Егора Бортникова*, более известного как Лева Би-2, внесли в реестр иностранных агентов. Своими оскорбительными действиями и хамством в Сети артист разочаровал поклонников из России, которые поддержали присвоение Бортнику статуса иноагента.
Музыканта Егора Бортникова*, более известного как Лева Би-2, внесли в реестр иностранных агентов. Своими оскорбительными действиями и хамством в Сети артист разочаровал поклонников из России, которые поддержали присвоение Бортнику статуса иноагента.
Свежие комментарии