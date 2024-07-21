Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вместо трёхразового питания - расстрел. Бастрыкин честно о террористах: "Я себе не могу позволить"

Вместо трёхразового питания - расстрел. Бастрыкин честно о террористах: "Я себе не могу позволить"

Председатель СК Александр Бастрыкин выступил против шикарных условий содержания террористов в тюрьмах: "Я себе не могу позволить".

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Комментарии
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М
ММ
Может Зорькина должна арестовать ФСБ? За измену Родине!
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
правильно  нехрен их содержать деньги тратить. и еще персонал на ихнее содержание. такое ничем нельзя заманить кроме смертной казни. они знали на что шли. смерть за смерть. будет смертная казнь и сразу вредить поубавица. но только снятие моратория не будут депутаты боятся за свои шкуры. бояца что попадут под раздачу.
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6 час.
Геннадий Хрипунов
Вот смотрите, эти выродки будут питаться и жить, пусть даже мы не знаем сколько, но обратите внимание, сколько добра и многого другого сделали бы люди для России и всего народа, которые погибли . Так что самое справедливое расстрел, и кто из депутатов против пусть выскажутся, что они против смертной казни и проявят народу своё лицо, чтобы народ видел лица предателей народа и страны.
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5 час.

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