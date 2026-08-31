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Царьград

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Ученые открыли, что ночные микропробуждения грозят болезнью Альцгеймера

Ученые открыли, что ночные микропробуждения грозят болезнью Альцгеймера

Бельгийские ученые выяснили, что частые кратковременные всплески мозговой активности во сне указывают на генетическую предрасположенность к болезни еще до появления первых симптомов.

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