Как выбрать электронную книгу

Мир современных технологий постоянно развивается. Еще недавно мы удивлялись возможности вместо тяжелого тома читать то же произведение с экрана легкого устройства, а теперь не можем выбрать между десятками существующих моделей электронных книг.
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