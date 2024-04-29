Русский удар по гостинице с наёмниками. Четырнадцать «двухсотых»: Подполье сообщило детали атаки по Николаеву

Олег Самойлов Так тогда гостиницу называть надо ХОТЕЛЬ! И на крыше крестик рисовать, как отметочку для попадания ракеты!

Олег Aзаров Наёмники всю жизнь мечтали быть похоронены в Хохляндии!!! Сбылась мечта идиотов!