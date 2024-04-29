Страна и люди
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Страна и люди

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Русский удар по гостинице с наёмниками. Четырнадцать «двухсотых»: Подполье сообщило детали атаки по Николаеву

Русский удар по гостинице с наёмниками. Четырнадцать «двухсотых»: Подполье сообщило детали атаки по Николаеву

По данным координатора городского подполья Сергея Лебедева, утренний удар русских по Николаеву пришелся по отелям «Ривьера» и «Хелен», где располагались иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Так тогда гостиницу называть  надо ХОТЕЛЬ! И на крыше крестик рисовать, как отметочку для попадания ракеты!
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12 час.
Олег Aзаров
Наёмники всю жизнь мечтали быть похоронены в Хохляндии!!! Сбылась мечта идиотов!
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11 час.
Игорь Кузнецов
Хорошо поработало подполье - известили где &quot;кучкуются&quot; наёмники и посчитали число &quot;скорых&quot; после удара.
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11 час.

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