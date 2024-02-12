Военной полиции ЮВО принял участие в тренировке в гарнизонах военной базы ЮВО в Армении

Военнослужащие сдали нормативы по стрельбе из штатного оружия: пистолета Макарова и автомата Калашникова из положения стоя, выполнили неполную разборку/сборку оружия, а также бросили гранату на дальность и меткость.
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