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Аргументы и Факты

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Генсек кабмина Японии не смог ответить на вопрос о Курильских островах

Генсек кабмина Японии не смог ответить на вопрос о Курильских островах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не сразу ответил на вопрос журналистов о том, как власти относятся к идее разрешить бывшим жителям Курильских островов посещать могилы своих предков.

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