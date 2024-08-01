Генсек кабмина Японии не смог ответить на вопрос о Курильских островах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не сразу ответил на вопрос журналистов о том, как власти относятся к идее разрешить бывшим жителям Курильских островов посещать могилы своих предков.
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