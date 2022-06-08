Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Определённо такая тенденция есть. И она вполне объяснима, как имеющая несколько объективных психологических мотиваторов.Русские парни пре...
  • Элина Морозова
    Это такие вруны как ты.Мужчине важнее ка...
  • Элина Морозова
    Я только читаю твое  писклявое верещанье.Я мужчина! Моя же...

Санта-Барбара по-пермски: Россиянка выходила незнакомца с амнезией и отказалась возвращать его жене и детям

Санта-Барбара по-пермски: Россиянка выходила незнакомца с амнезией и отказалась возвращать его жене и детям

Россиянка выходила незнакомца с амнезией и отказалась возвращать его жене и детям Жительница города Чернушки Пермского края отказалась возвращать в семью возлюбленного, с которым познакомилась после того, как тот попал в ЧП и потерял память.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх