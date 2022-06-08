Санта-Барбара по-пермски: Россиянка выходила незнакомца с амнезией и отказалась возвращать его жене и детям

Россиянка выходила незнакомца с амнезией и отказалась возвращать его жене и детям Жительница города Чернушки Пермского края отказалась возвращать в семью возлюбленного, с которым познакомилась после того, как тот попал в ЧП и потерял память.
Россиянка выходила незнакомца с амнезией и отказалась возвращать его жене и детям Жительница города Чернушки Пермского края отказалась возвращать в семью возлюбленного, с которым познакомилась после того, как тот попал в ЧП и потерял память.
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