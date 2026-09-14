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Oprah Winfrey to host 'AHA' immersive experience at Las Vegas Sphere

Oprah Winfrey has recruited "a global collective of musicians, artists and storytellers" for "AHA," a new event at the Las Vegas Sphere.

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