Релокант, помни: Если брызжешь ядовитой слюной — можешь лишиться имущества

Граждане, действующие против интересов России за рубежом, могут и должны быть наказаны Госсовет Татарстана разработал и в ближайшее время направит в Госдуму РФ законопроект о наказании уехавших из страны россиян, которые за рубежом ведут деятельность против интересов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии