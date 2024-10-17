Театр абсурда
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Театр абсурда

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Релокант, помни: Если брызжешь ядовитой слюной — можешь лишиться имущества

Релокант, помни: Если брызжешь ядовитой слюной — можешь лишиться имущества

  Граждане, действующие против интересов России за рубежом, могут и должны быть наказаны Госсовет Татарстана разработал и в ближайшее время направит в Госдуму РФ законопроект о наказании уехавших из страны россиян, которые за рубежом ведут деятельность против интересов России.

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