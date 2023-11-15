Роскомнадзор расширил блокировку протоколов VPN. В черный список впервые попал Shadowsocks

В обновленный перечень блокировки сервисов VPN Роскомнадзора впервые вошел протокол Shadowsocks, разработанный в Китае для обхода блокировокКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минтранса в адрес 381 организации транспортной отрасли, Роскомнадзор может блокировать VPN через централизованное управление сетью общего пользования.