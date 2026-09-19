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Водила

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Что делать, если после продажи автомобиля продолжают приходить чужие штрафы и налоги

Что делать, если после продажи автомобиля продолжают приходить чужие штрафы и налоги

Продажа автомобиля редко ощущается как завершённая сделка. Ты передаёшь ключи, получаешь деньги, подписываешь бумаги — и вроде бы всё, история закрыта.

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