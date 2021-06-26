БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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Эрнст Кальтенбруннер: какой приговор вынесли начальнику имперской безопасности СС

Эрнст Кальтенбруннер: какой приговор вынесли начальнику имперской безопасности СС

Ноябрьским утром 1945 года в немецком городе Нюрнберге начался судебный процесс над нацистскими преступниками.

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Василий Коликов
Опять жертва ЕГЭ текст писала? Кальтенбруннер был замечен заместителем Гиммлера - Р.Гейдрихом, а после его гибели в 1942 г. К. занял пост, руководителя РСХА (Главного управления имперской безопасности), ранее занятый Гейдрихом.
абрам вербин
После гибели гимлера????!
Виктор Луговой
Ледечка имела в виду, безусловно, Райнхарда Гейдриха. Так бывает: думаешь одновременно про двух персонажей - и случается подмена в тексте.
абрам вербин
Благодарю. :) Понял. Очипятка мысли.
Гаражный кооператив ЛАДА
Да! Уж! ПисЮтельница Юлия ПОпова! Жертва ЕГ! Лечить бесполезно! Только в крематорий!!!
ivvs gidan
Двойка... Не Гиммлера, а Гейдриха...
А Кудасов
"Приговор Кальтенбруннера арестовали в родной Австрии в 1945 году" Ну так же нельзя.
Юрий Слитинский
Кто нибудь объяснит, висевшую в кабинете Кальтенбруннера карту Восточной Европы, с его личными пометками: ввиде гробов с цифрами - чёрных по всей Украине и белых по территории Белоруси и России?

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