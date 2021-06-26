Эрнст Кальтенбруннер: какой приговор вынесли начальнику имперской безопасности СС

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПолитикаЭрнст Кальтенбруннер: какой приговор вынесли начальнику имперской безопасности ССНоябрьским утром 1945 года в немецком городе Нюрнберге начался судебный процесс над нацистскими преступниками.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВасилий КоликовОпять жертва ЕГЭ текст писала? Кальтенбруннер был замечен заместителем Гиммлера - Р.Гейдрихом, а после его гибели в 1942 г. К. занял пост, руководителя РСХА (Главного управления имперской безопасности), ранее занятый Гейдрихом.абрам вербинПосле гибели гимлера????!Виктор ЛуговойЛедечка имела в виду, безусловно, Райнхарда Гейдриха. Так бывает: думаешь одновременно про двух персонажей - и случается подмена в тексте.абрам вербинБлагодарю. :) Понял. Очипятка мысли.Гаражный кооператив ЛАДАДа! Уж! ПисЮтельница Юлия ПОпова! Жертва ЕГ! Лечить бесполезно! Только в крематорий!!!ivvs gidanДвойка... Не Гиммлера, а Гейдриха...А Кудасов"Приговор Кальтенбруннера арестовали в родной Австрии в 1945 году" Ну так же нельзя.Юрий СлитинскийКто нибудь объяснит, висевшую в кабинете Кальтенбруннера карту Восточной Европы, с его личными пометками: ввиде гробов с цифрами - чёрных по всей Украине и белых по территории Белоруси и России?Комментировать
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