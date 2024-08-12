Психология питания: как исправить нарушения пищевого поведения

Ошибки питания формируются с детства и подкрепляются образом жизни. Пищевые привычки закладываются в раннем детстве, если точнее, начиная с эмбрионального развития, когда материнский и детский организм — это еще одно целое.
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