Дибала продлит контракт с «Ромой» на год. Зарплата – 3 млн евро «чистыми»

Пауло Дибала продлит контракт с «Ромой», сообщает Corriere dello Sport. В ближайшее время (ожидалось, что это произойдет сегодня) 32-летний хавбек подпишет новое соглашение сроком на один сезон без опции продления.
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