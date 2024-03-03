Запад готовит новый сюрприз для России. Сможем ли грамотно на него ответить?

Александр Дементьев

Конечно я не могу учить специалистов Просто нужно охладить пыл "наших друзей" На передовой захватить их граждан, которые участвуют в конфликте и приговорить к пожизненному заключению Много нам не нужно Человек по 10 с каждой страны И после этого посмотрим что будет в этих странах