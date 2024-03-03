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  • Samarium
    Получается, что в ЛЮБОМ случае мы в г..... , что бы не предприняли в ответ на это....Запад готовит нов...
  • Александр
    Молодцы парни! Только надо проще, значительно проще. Для него это очень сложный к осмыслению текст.Боец армии России...
  • Галина Назарова
    Ты до хрена видел захваченных специалистов??? Вот то то и оно.....Запад готовит нов...

Запад готовит новый сюрприз для России. Сможем ли грамотно на него ответить?

Запад готовит новый сюрприз для России. Сможем ли грамотно на него ответить?

У многих из нас под влиянием различных факторов появилась привычка несерьезно относиться к действиям Запада.

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Комментарии
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Александр Дементьев
Конечно я не могу учить специалистов Просто нужно охладить пыл &quot;наших друзей&quot; На передовой захватить их граждан, которые участвуют в конфликте и приговорить к пожизненному заключению Много нам не нужно Человек по 10 с каждой страны И после этого посмотрим что будет в этих странах
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38 мин.
ГН
Галина Назарова
Ты до хрена видел захваченных специалистов??? Вот то то и оно.....
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36 мин.
Samarium
Получается, что в ЛЮБОМ случае мы в г..... , что бы не предприняли в ответ на это....
Ответить
2 мин.

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