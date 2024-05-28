Минсельхоз Забайкалья выделил субсидию на развитие племенного животноводства на 11,5 млн рублей

На развитие животноводства в Забайкальском крае выделены значительные средства. По словам заместителя министра сельского хозяйства Марины Кузнецовой, получателями субсидий стали две организации, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота, две овцеводческие фермы и три племенных производителя, работающие в сфере коневодства.