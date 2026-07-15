Standard Nuclear Slashes IPO Size As Nuclear Comps Collapse Standard Nuclear reset its IPO terms sharply lower as recent nuclear peers have watched their stock price crater after debuting on the public market.
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