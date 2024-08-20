Ученые объяснили, почему кошки любят сидеть в коробках и пакетах

Хозяева кошек наверняка не раз замечали странное влечение своих пушистых любимцев к коробкам. Нередко оно доходит до смешного, когда рядом стоит роскошный кошачий домик за много тысяч рублей с когтеточкой, мягкой лежанкой и другими наворотами, а кот все это игнорирует, с удобством разместившись в упаковке от микроволновой печи.