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Кевин Дюрэнт: «Джеймс Харден не должен никому ничего объяснять»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его бывший партнер по команде Джеймс Харден не связывался с ним после обмена и не объяснял, почему он захотел покинуть команду.

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