Вырванные волосы: в сочинском детсаду воспитатели избивали особенных детей

Вырванные волосы: в сочинском детсаду воспитатели избивали особенных детейВ Сочи разгорелся скандал вокруг детского сада № 35.
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