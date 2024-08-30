Харрис огласила способ закончить палестино-израильский конфликт

СК

Сергей Ковалев

Harris малоинтересна, суть вопроса в известной фразе - "что же ты, фраер, сдал назад?". не получив явного преимущества на БВ руками Израиля, кукловоды сдают назад. что значит "выработать «двухгосударственное решение»", о чем речь, что за маразм в условиях, когда никто не сядет за стол переговоров без привлечения третьей силы?.. и кто эта сила? - вопрос риторический. суть не в «двухгосударственном решении» - это болтология, - суть в "война в секторе Газа должна закончиться", - сказано кукловодами устами очередного артиста под суфлером Harris.