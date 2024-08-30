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Закон и Порядок

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Харрис огласила способ закончить палестино-израильский конфликт

Харрис огласила способ закончить палестино-израильский конфликт

Харрис: война в секторе Газа должна закончиться Для завершения палестино-израильского конфликта в целом необходимо выработать «двухгосударственное решение», при котором и Израиль, и палестинцы будут в безопасности, считает ХаррисФото: Andrew Harnik / Getty Images Для завершения палестино-израильского конфликта необходимо выработать «двухгосударственное решение», заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Harris малоинтересна, суть вопроса в известной фразе - &quot;что же ты, фраер, сдал назад?&quot;. не получив явного преимущества на БВ руками Израиля, кукловоды сдают назад. что значит &quot;выработать «двухгосударственное решение»&quot;, о чем речь, что за маразм в условиях, когда никто не сядет за стол переговоров без привлечения третьей силы?.. и кто эта сила? - вопрос риторический. суть не в «двухгосударственном решении» - это болтология, - суть в &quot;война в секторе Газа должна закончиться&quot;, - сказано кукловодами устами очередного артиста под суфлером Harris.
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17 час.

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