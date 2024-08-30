Харрис: война в секторе Газа должна закончиться Для завершения палестино-израильского конфликта в целом необходимо выработать «двухгосударственное решение», при котором и Израиль, и палестинцы будут в безопасности, считает ХаррисФото: Andrew Harnik / Getty Images Для завершения палестино-израильского конфликта необходимо выработать «двухгосударственное решение», заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.
Харрис огласила способ закончить палестино-израильский конфликт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
Harris малоинтересна, суть вопроса в известной фразе - "что же ты, фраер, сдал назад?". не получив явного преимущества на БВ руками Израиля, кукловоды сдают назад. что значит "выработать «двухгосударственное решение»", о чем речь, что за маразм в условиях, когда никто не сядет за стол переговоров без привлечения третьей силы?.. и кто эта сила? - вопрос риторический. суть не в «двухгосударственном решении» - это болтология, - суть в "война в секторе Газа должна закончиться", - сказано кукловодами устами очередного артиста под суфлером Harris.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии