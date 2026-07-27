Трамп: Иран запросил встречу с США через посредников и напрямую

ВАЛЕРИЙ

+Кто-то в мире верит старому пердАуну-погремушке трампаПупсу? Эта гнусь, за два года своей "победоносной! деятельности удвоил своё ЛИЧНОЕ благосостояние за счет юсы и руками вооруженных сил юсы. Такого, мирового пирата, история еще не знала. Но, история дама своенравная и непреклонная, - крах этого мирового страшилы будет и громким и вонючим.