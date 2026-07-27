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Трамп: Иран запросил встречу с США через посредников и напрямую

Трамп: Иран запросил встречу с США через посредников и напрямую

Иран обратился к США с предложением о встрече через посредников и напрямую. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщила Arab news.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
+Кто-то в мире верит старому пердАуну-погремушке трампаПупсу? Эта гнусь, за два года своей &quot;победоносной! деятельности удвоил своё ЛИЧНОЕ благосостояние за счет юсы и  руками вооруженных сил юсы. Такого, мирового пирата, история еще не знала. Но, история дама своенравная и непреклонная, - крах этого мирового страшилы будет и громким и вонючим.
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