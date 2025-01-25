ИА Новороссия Коллаж: Царьград Президент Словакии созвал экстренное заседание Совбеза на 23 января.
США свергнут власть в Словакии и отправят Фицо в сумасшедший дом – Трамп продолжит серию переворотов?
Комментарии
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Tania Еременко
Да, эта свора уб люд ков способна на всё - они же страна банкрот. В долгу, как в шелку. Их обогащение происходило всегда за счёт войн. Сначала возьмутся за Фицо, потом за Орбана... и так далее.
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17 час.
Надежда
С приходом ДТ политика сша нисколько не изменится. Во всех странах, посмевших противиться воле гегемона, поджег цветных революций продолжится, будет давление на экономику стран через бумажный, ничем не обеспеченный доллар, а также будет шантаж глав государств через подстроенный компромат...
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12 час.
Надежда Петракова
... Во всяком случае, веры г-ну Трампу, увы, нет
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7 час.
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