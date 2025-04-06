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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус о том, что догнал Роналдо по голам за «Реал»: «Я сравнялся с кумиром. Спасибо за поддержку, Феномен»

«Особенный день. Честь забить столько же, сколько и мой кумир. Теперь мы два бразильца с наибольшим числом голов за «Реал».

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