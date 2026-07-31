Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

«Михаил Сомов» вернулся в Архангельск из арктической экспедиции

«Михаил Сомов» вернулся в Архангельск из арктической экспедиции

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» завершило второй рейс по снабжению полярных станций. За 30 суток оно прошло около 4400 морских миль и доставило 600 тонн грузов на 20 метеостанций — от Белого до Карского моря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии