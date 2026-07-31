«Михаил Сомов» вернулся в Архангельск из арктической экспедиции

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» завершило второй рейс по снабжению полярных станций. За 30 суток оно прошло около 4400 морских миль и доставило 600 тонн грузов на 20 метеостанций — от Белого до Карского моря.
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