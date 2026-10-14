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Google устранила 37 уязвимостей в Chrome, а Microsoft Edge пока остаётся без обновления

Google устранила 37 уязвимостей в Chrome, а Microsoft Edge пока остаётся без обновления

Среди исправленных проблем — критическая ошибка Google выпустила обновление безопасности Chrome, устраняющее 37 уязвимостей, часть из которых получила критический уровень опасности.

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