Google устранила 37 уязвимостей в Chrome, а Microsoft Edge пока остаётся без обновления

Среди исправленных проблем — критическая ошибка Google выпустила обновление безопасности Chrome, устраняющее 37 уязвимостей, часть из которых получила критический уровень опасности.
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