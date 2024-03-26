Избиение из-за прически, роддом для акул и камеры над примерочными. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>В Красноярском крае двух 17-летних студенток колледжа культуры и искусства избили за короткие стрижки, во Владивостоке заработал роддом для акул, а жителей Нижневартовска возмутили видеокамеры, размещенные над примерочными в спортивном магазине.