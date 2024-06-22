Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    Будем помнить и гордиться нашей Родиной и нашими героями,защитившими наш народ от фашизма всегда!!!Вечная слава побед...Мы не забудем!
  • Татьяна Кибишева
    Царствие Небесное, вечная память и слава погибшим за Отечество!!!!!!!Мы не забудем!
  • Игорь Максаков
    Ну я видимо принял эти два удара в разное время за два авианосца, так бывает!Йеменские хуситы ...

Эндокринолог Петрова рассказала о способах защиты от теплового удара

Эндокринолог Петрова рассказала о способах защиты от теплового удара

К тепловому удару приводит сочетание нескольких факторов: длительное пребывание в жарком помещении или на улице во время жары, воздействие солнечных лучей, слишком теплая одежда, отсутствие головного убора и высокая влажность воздуха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх