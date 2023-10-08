Дан старт очередному учебному году в школе Покровского храма г. Кировска.

Традиционно родители, ребята и педагоги собрались вместе для совместной молитвы во время Божественной литургии, по окончании которой настоятель храма протоиерей Дмитрий Первий благословил всех к доброму делу.
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