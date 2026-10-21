Турецкие таможенники изъяли более 7000 исторических артефактов, в том числе древних монет, наконечников стрел и колец, в ходе двух операций на пограничных переходах Ипсала и Капикуле в Эдирне, предотвратив вывоз культурных ценностей за границу.