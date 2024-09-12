Россиян привлекает экотуризм — востребованность этого вида отдыха выросла на 59%

Спрос среди россиян на поездки по России в бархатный сезон вырос на 59%. Такие данные получили эксперты «Яндекс Путешествий» в ходе анализа спроса при бронировании отелей и апартаментов за период в сентябре-октябре 2023 и 2024 годов.