Россиян привлекает экотуризм — востребованность этого вида отдыха выросла на 59%

Спрос среди россиян на поездки по России в бархатный сезон вырос на 59%. Такие данные получили эксперты «Яндекс Путешествий» в ходе анализа спроса при бронировании отелей и апартаментов за период в сентябре-октябре 2023 и 2024 годов.
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