Заноза

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Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров

Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров

Глава МИД Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике   Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.

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