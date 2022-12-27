Запад скоро потеряет возможности рулить в мировой экономике, заявил Лавров

Глава МИД Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.
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