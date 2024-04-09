Игорь Маковский: в период весеннего половодья энергетики осуществляют усиленный контроль за работой электросетевых объектов 

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где заслушал доклад об оперативной производственной обстановке, о прохождении паводка в зоне операционной ответственности энергокомпании и надвигающемся периоде гроз с усилением ветровой нагрузки.
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