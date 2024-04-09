Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

5 подписчиков

Игорь Маковский: в период весеннего половодья энергетики осуществляют усиленный контроль за работой электросетевых объектов 

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где заслушал доклад об оперативной производственной обстановке, о прохождении паводка в зоне операционной ответственности энергокомпании и надвигающемся периоде гроз с усилением ветровой нагрузки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх