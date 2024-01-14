Швеция планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов, в том числе и для Украины

Объемы заказа пока не раскрываются, но судя по тому, что снаряды предназначены сразу для двух стран, они должны быть большими.
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