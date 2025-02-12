Сенатор Пушков отметил, что на Украине и в ЕС с ужасом читают о разговоре Путина и Трампа

По его мнению, вскоре начнутся срочные консультации Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Киеве, Брюсселе и других европейских столицах с тревогой узнают о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
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