Arkham Intelligence: США – крупнейшее государство-держатель биткоинов

Специалисты компании Arkham Intelligence представили инфо-панель, на которой отображается, что государственные власти Соединенных Штатов Америки являются крупнейшим обладателем первой криптовалюты среди всех других государств мира.
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