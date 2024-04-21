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Кто сбивает Россию с курса на Победу

Кто сбивает Россию с курса на Победу

Автор: Александр Дугин  Мы только-только начинаем переламывать ситуацию на Украине в свою пользу.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Один (Пригожин) уже говорил правду. Царствие ему небесное.
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6 час.
Александр Шентябин
Еще вспомните Пригожина, который угробил экипажи наших не боевых самолетов и вертолетов... Вообще ум за разум заходит у комментаторов, подбадриваемых собаками из ЦИПсО!!!
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5 час.
Владислав Владислав
Интересно.
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2 час.

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