Кто сбивает Россию с курса на Победу

Один (Пригожин) уже говорил правду. Царствие ему небесное.

Александр Шентябин

Еще вспомните Пригожина, который угробил экипажи наших не боевых самолетов и вертолетов... Вообще ум за разум заходит у комментаторов, подбадриваемых собаками из ЦИПсО!!!