Автор: Александр Дугин Мы только-только начинаем переламывать ситуацию на Украине в свою пользу.
Кто сбивает Россию с курса на Победу
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Один (Пригожин) уже говорил правду. Царствие ему небесное.
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6 час.
Александр Шентябин
Еще вспомните Пригожина, который угробил экипажи наших не боевых самолетов и вертолетов... Вообще ум за разум заходит у комментаторов, подбадриваемых собаками из ЦИПсО!!!
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5 час.
Владислав Владислав
Интересно.
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2 час.
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