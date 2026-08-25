США не поддержали заявление Совбеза ООН с осуждением России по Украине

24 августа на заседании Совета Безопасности ООН было зачитано совместное заявление 50 государств и делегации Европейского Союза, осуждающее действия России в Украине и призывающее к немедленному прекращению огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии