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FiNE NEWS

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США не поддержали заявление Совбеза ООН с осуждением России по Украине

24 августа на заседании Совета Безопасности ООН было зачитано совместное заявление 50 государств и делегации Европейского Союза, осуждающее действия России в Украине и призывающее к немедленному прекращению огня.

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