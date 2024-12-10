Сергей Храмов

Россия должна предложить тем кто сегоня у власти в Сирии свою многонациональную систему управления страной. Если это получится то будет сплоченность в народе Сирии, а не раздрай с постоянными войнами и разборками кто главнее в Сирии ... РВСН.