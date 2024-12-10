Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву Александр Назаренко Александр Коц специальный корреспондент «Комсомольской правды» Мне не жаль сирийские власти.
Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву
Комментарии
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саша дмитренко
уже очень мощно вмешался проамериканский израиль!
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12 час.
Сергей Храмов
Россия должна предложить тем кто сегоня у власти в Сирии свою многонациональную систему управления страной. Если это получится то будет сплоченность в народе Сирии, а не раздрай с постоянными войнами и разборками кто главнее в Сирии ... РВСН.
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5 час.
СХ
Сергей Храмов
Нужно опубликовать весь текст обещаний, что должен был сделать Асад для сирийского народа после победы над террористами.... После прочтения этого текста можно обсуждать, что произошло в Сирии без истерики и завываний в интернете. РВСН
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5 час.
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