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Киберспорт и поколение Z: Lamborghini и DHL активно входят в игровую индустрию

Киберспорт и поколение Z: Lamborghini и DHL активно входят в игровую индустрию

Около 400 миллионов представителей поколения Z регулярно взаимодействуют с киберспортом, что представляет собой все более мощную возможность для глобальных брендов выйти на потенциально прибыльный молодежный рынок через игры, платформы и сообщества, где они уже уделяют свое время и внимание, отмечается в новом отчете.

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