На Ямале выплату за рождение первого ребёнка увеличили до 3 млн рублей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на прямой линии заявил, что женщины, родившие первенца в возрасте до 30 лет, получат выплату в размере трёх млн рублей по программе «Молодая семья».
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