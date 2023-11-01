В Минпромторге заверили, что дефицита российских чипов для загранпаспортов нет

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что нет риска возникновения дефицита российских чипов для биометрических заграничных паспортов, с которым страна столкнулась в феврале текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии