Trumps says Venezuelan oil will fill up' U.S. petroleum reserve

U.S. President Donald Trump said Venezuela oil will be used to "fill up" the Strategic Petroleum Reserve following the countries' oil deal.
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