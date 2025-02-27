Стоимость молочной продукции в России резко вырастет в ближайшее время

Стоимость молочной продукции в России резко вырастет в ближайшее времяХолдинг «Молвест» - владелец марок «Вкуснотеево» и «Молвест», анонсировал грядущее увеличение оптовых цен на молочную продукцию в среднем на 5% с середины марта текущего года.
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