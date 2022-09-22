Ученые БФУ нашли связь между питьевой водой и старением организма

Питьевая вода с солями кремния в составе способна вызвать иммунологическое воспаление. В таком случае появляется риск ускоренного старения организма, передает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых Балтийского федерального университета им.
Питьевая вода с солями кремния в составе способна вызвать иммунологическое воспаление. В таком случае появляется риск ускоренного старения организма, передает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых Балтийского федерального университета им.
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