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Ученые БФУ нашли связь между питьевой водой и старением организма

Ученые БФУ нашли связь между питьевой водой и старением организма

Питьевая вода с солями кремния в составе способна вызвать иммунологическое воспаление. В таком случае появляется риск ускоренного старения организма, передает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых Балтийского федерального университета им.

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