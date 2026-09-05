Спецпоказ фильма «Твигги»

В середине 1960-х Лесли Хорнби была обычной лондонской девушкой, работавшей лицом салона красоты. После первой профессиональной фотосессии всё изменилось: появился псевдоним Твигги, короткая стрижка стала мгновенно узнаваемой, а сама модель за считаные месяцы превратилась в один из главных визуальных символов эпохи.
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