Спецпоказ фильма «Твигги»

В середине 1960-х Лесли Хорнби была обычной лондонской девушкой, работавшей лицом салона красоты. После первой профессиональной фотосессии всё изменилось: появился псевдоним Твигги, короткая стрижка стала мгновенно узнаваемой, а сама модель за считаные месяцы превратилась в один из главных визуальных символов эпохи.