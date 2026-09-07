Число погибших при сходе лавины в КБР возросло до 11

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Число альпинистов, которые погибли во время схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, выросло до 11, сообщили в региональном управлении МЧС.
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