Главы российских регионов приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»: чьи мечты будут исполнены

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. В этом году своими мечтами в ходе акции «Елка желаний» делились дети участников СВО, юные жители новых регионов, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.