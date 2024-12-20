Главы российских регионов приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»: чьи мечты будут исполнены

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. В этом году своими мечтами в ходе акции «Елка желаний» делились дети участников СВО, юные жители новых регионов, а также Курской, Брянской и Белгородской областей, дети с ограниченными возможностями, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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