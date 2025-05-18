Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы.
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника транспортной полиции, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы.